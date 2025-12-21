Die Männer waren in ein Wohnhaus in Rentsch eingedrungen. Eine Streifenwagen-Einheit konnte einen Täter im Garten und den anderen nahe dem Eingang stellen.<BR \/><BR \/>Bei der Durchsuchung wurden mehrere Goldschmuckstücke, zwei Walkie-Talkies, eine Bohrmaschine, ein Schraubendreher, eine Taschenlampe sowie schwarze Handschuhe und Halswärmer sichergestellt.<BR \/><BR \/> Der Hauseigentümer erhielt seinen Schmuck umgehend zurück.<BR \/><BR \/>Die beiden nicht vorbestraften albanischen Staatsbürger mit Wohnsitz in Bozen wurden festgenommen.