Die Staatspolizei hat am vergangenen Wochenende in Bozen umfangreiche Kontrollen durchgeführt. Unter der Leitung des Quästors Giuseppe Ferrari standen neben der Staatspolizei auch Carabinieri, Finanzpolizei, Stadtpolizei sowie Soldaten der Armee im Einsatz.<BR \/><BR \/>Die Kontrollen konzentrierten sich auf die Altstadt, unter anderem auf den Obstplatz, den Pfarrplatz, den Dominikanerplatz und die Kapuzinergasse, sowie auf andere Stadtteile wie die Palermostraße, den Park der Religionen und den Mazziniplatz.<h3>\r\nBei Lokalkontrollen Unregelmäßigkeiten festgestellt<\/h3>Am Freitagabend überprüfte die Polizei gemeinsam mit der Stadtpolizei mehrere Lokale im Stadtzentrum. Die Maßnahmen folgten auf Beschwerden von Anwohnern über nächtliche Ruhestörungen. Dabei wurden mehrere Verstöße festgestellt.<BR \/><BR \/>In einem Lokal war eine Musikanlage in Betrieb, deren Lautstärke auch außerhalb des Gebäudes deutlich wahrnehmbar war – der Betreiber verfügte jedoch nicht über die erforderliche Genehmigung. In einem anderen Betrieb wurde laute Musik im Außenbereich festgestellt, obwohl keine gültige Lärmmessung für die Außengeräusche vorlag.<h3>\r\nZwei Verhaftungen am Samstag<\/h3>Am Samstag verhaftete die Polizei zwei Personen. Die erste Verhaftung erfolgte am Nachmittag: Ein italienischer Staatsbürger, der sich eigentlich im Hausarrest befand, wurde bei einer Fahrzeugkontrolle identifiziert und in Gewahrsam genommen.<BR \/><BR \/>Am Abend wurde die Polizei über einen Mann informiert, der in der Reschenstraße versucht haben soll, geparkte Autos aufzubrechen. Die Beamten konnten kurz darauf einen tatverdächtigen marokkanischen Asylbewerber stellen. <BR \/><BR \/>Er wurde wegen erschwertem Diebstahl, Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt verhaftet, nachdem er einen Ordnungshüter verletzt haben soll. Der Beamte erlitt leichte Verletzungen.<h3>\r\nElf weitere Personen angezeigt<\/h3>Im Zuge der Einsätze wurden außerdem mehrere Personen wegen verschiedener Delikte angezeigt. Unter ihnen befanden sich drei Italiener und ein ausländischer Staatsbürger, die in einem gestohlenen Fahrzeug unterwegs waren, das später dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden konnte. <BR \/><BR \/>Weitere Anzeigen betrafen Diebstahl, versuchten Diebstahl und Drogenhandel. Zudem wurden zwei ausländische Staatsbürger und ein Italiener angezeigt, weil sie gegen ein Aufenthaltsverbot für die Gemeinde Bozen verstoßen hatten. Insgesamt wurden im Laufe des Wochenendes 336 Personen kontrolliert.