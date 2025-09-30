Der Auftakt erfolgte am Freitagabend nahe der Talferbrücke. Passanten meldeten zwei Männer, die in stark alkoholisiertem oder berauschtem Zustand die Fahrbahn blockierten. Ein Motorradfahrer stürzte, als er den beiden auszuweichen versuchte. Während die Verletzten vom Rettungsdienst versorgt wurden, ging einer der Männer – ein 28-Jähriger ohne festen Wohnsitz – auf Sanitäter und Carabinieri los. Ein Beamter wurde leicht verletzt. Der Mann wurde festgenommen, ihm wird Widerstand und Gewalt gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen.<h3>\r\nSteinegg: Schlangenlinien gefahren<\/h3>Am Samstagvormittag stoppten Carabinieri in Steinegg eine 33-jährige Autofahrerin, die in Schlangenlinien unterwegs war. Sie verweigerte den Alkoholtest. Auch hier folgten Anzeige, Führerscheinentzug und die Sicherstellung des Wagens.<BR \/><BR \/>Wenig später griff ein Carabiniere in Zivil im Kino des Einkaufszentrums Twenty ein. Er erkannte einen Mann, der per Haftbefehl gesucht wurde. Mit Unterstützung einer Streife konnte der Gesuchte überwältigt und ins Gefängnis gebracht werden – nicht ohne dass zwei Beamte leichte Verletzungen davontrugen. Auch in diesem Fall lautet der Vorwurf auf Widerstand gegen die Polizei.<h3>\r\nCannabis-Grenzwert um das 60-Fache überschritten<\/h3>Den Schwerpunkt des Wochenendes bildeten jedoch die nächtlichen Verkehrskontrollen. Insgesamt sieben Streifen waren im Stadtgebiet unterwegs, unterstützt von einem mobilen Labor aus Rom. Damit konnten Drogentests direkt vor Ort durchgeführt werden. Bei rund 40 Fahrzeugen und 60 Personen wurde kontrolliert, eine Reihe von Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung geahndet. Besonders auffällig: Ein Autofahrer stand massiv unter dem Einfluss von Cannabis – mit einem Wert, der fast 60-mal über dem gesetzlichen Grenzwert lag. Führerschein und Fahrzeug wurden beschlagnahmt, der Mann angezeigt.<BR \/><BR \/>Es ist der erste dokumentierte Fall in Südtirol, der auf Grundlage der neuen Straßenverkehrsordnung (Gesetz 177\/2024) geahndet wurde. Diese verschärft die Sanktionen für Drogenkonsum am Steuer.