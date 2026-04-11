Die Einsätze konzentrierten sich auf das Einkaufszentrum Walter Park sowie die Bereiche rund um Verdiplatz und Kapuzinerpark. <BR \/><BR \/><BR \/>Im Krankenhaus Bozen wurde ein 29-jähriger Marokkaner nach einem tätlichen Angriff auf eine Sicherheitskraft festgenommen. <BR \/><BR \/>Zudem vollstreckte die Polizei einen Haftbefehl gegen einen wegen Drogendelikten verurteilten Mann.<h3>\r\nAnzeigen nach Schlägerei<\/h3>In der Nacht auf Samstag kam es auf dem Verdiplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. <BR \/><BR \/>Zwei bereits polizeibekannte tunesische Asylwerber im Alter von 36 und 39 Jahren wurden wegen Verstoßes gegen ein Aufenthaltsverbot angezeigt.<h3>\r\nDrogendelikte und Diebstähle<\/h3>Bei weiteren Kontrollen wurden Drogen sichergestellt, mehrere Personen angezeigt und Konsumenten gemeldet. Auch Ladendiebstähle in zwei Einkaufszentren konnten aufgeklärt werden.<BR \/><BR \/>Weites wurde ein albanischer Häftling nach Verbüßung seiner Strafe abgeschoben. Gegen ihn besteht ein zehnjähriges Einreiseverbot für Italien und den Schengen-Raum.