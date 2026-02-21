Die Kontrollen wurden in Zusammenarbeit von den Carabinieri, der Stadtpolizei, der Staatspolizei und der Finanzpolizei durchgeführt.<BR \/><BR \/> Unter anderem rückten die Beamten zu einem B&B in die Bozner Altstadt aus.Der Betreiber hatte Anzeige erstattet, da dort offenbar mehrere Personen ein Zimmer unbefugt besetzten, heißt es in einer Aussendung der Quästur. Vor Ort angelangt, fanden die Beamten einen 22-jährigen Italiener und ein 35-jährigen Tunesier – beide polizeibekannt – vor. Die beiden wurden angezeigt.<BR \/><BR \/>In einer Bar im Stadtteil Firmian rückten die Beamten überdies zu einem polizeibekannten 30-jährigen Italiener aus, der – offenbar stark alkoholisiert – Personen belästigte. Da er sich überdies den Kontrollen der Beamten widersetzen wollte, wurde er angezeigt.<BR \/><BR \/>Bei einer Kontrolle im Bereich des Verdiplatzes wurde ein 20-jähriger tunesischer Asylbewerber überprüft und angezeigt: Der Mann hatte das Areal trotz eines Aufenthaltsverbots betreten. Insgesamt wurden im Rahmen der Kontrollen 98 Personen identifiziert, 17 Fahrzeuge überprüft und ein Gastbetrieb kontrolliert.