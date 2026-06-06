Im ersten Fall kontrollierten Beamte einen Mann nordafrikanischer Herkunft, der bereits polizeibekannt ist. Bei der Durchsuchung fanden die Ermittler 9,59 Gramm Haschisch und 0,39 Gramm Kokain. Zudem wurden neun verschreibungspflichtige Tabletten sowie ein 50-Euro-Schein sichergestellt, der nach Einschätzung der Polizei aus dem Drogenhandel stammen könnte.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1321053_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der zweite Einsatz erfolgte am darauffolgenden Nachmittag. Nach Ermittlungen und gezielten Beobachtungen durchsuchten die Beamten die Wohnung eines albanischen Staatsbürgers,ebenfalls polizeibekannt.<BR \/><BR \/>In seinem Schlafzimmer entdeckten die Polizisten mehrere Verpackungen mit insgesamt 52,92 Gramm Marihuana sowie 48,08 Gramm Haschisch. Die Drogen wurden beschlagnahmt.<BR \/><BR \/>Beide Männer wurden wegen Drogenbesitz mit Verkaufsabsicht angezeigt.