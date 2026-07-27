Bei den Kontrollen von Staatspolizei, Carabinieri, Finanzpolizei und Stadtpolizei wurden insgesamt 148 Personen und 24 Fahrzeuge überprüft. <BR \/><BR \/>Unter anderem stoppten die Beamten an der Rombrücke einen 48-jährigen Italiener, der wegen Diebstahl bereits polizeibekannt ist. Er führte ein E-Bike im Wert von 4.000 Euro sowie einen Seitenschneider mit sich und wurde wegen Hehlerei und des Besitzes von Einbruchswerkzeug angezeigt, das Fahrrad wurde beschlagnahmt.<BR \/><BR \/>In der Trientner Straße gerieten zwei Männer aneinander und bewarfen sich laut Aussendung der Quästur mit Steinen. Die Einsatzkräfte trennten die beiden und zeigten einen 27-jährigen Asylbewerber aus Tunesien an. <BR \/><BR \/>Zusätzlich wurden drei Personen wegen Diebstahl angezeigt und zwei Anzeigen wegen der Missachtung eines Aufenthaltsverbots erlassen.