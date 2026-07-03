<BR \/>Der Vorfall ereignete sich am gestrigen Donnerstag. Ein deutsches Ehepaar meldete der Polizei, dass ihre beiden Fahrräder gestohlen worden seien. Umgehend begaben sich die Beamten auf die Bozner Talfer-Promenade. Es stand der Verdacht im Raum, dass die mutmaßlichen Diebe dorthin geflüchtet waren. <BR \/><BR \/>Nicht lange dauerte es, bis die Beamten zwei Männer sichteten, die auf die Beschreibung der Verdächtigen zutrafen. Laut Polizei hatten sie auch die beiden durch ein Schloss verbundenen Fahrräder bei sich und zogen sie in das Stück Wald am Flussufer der Talfer.<BR \/><BR \/>Um deren Flucht zu verhindern, folgten die Polizisten den beiden Männern. Als sie sich den Verdächtigen näherten, sollte sich der Verdacht bestätigen: Die beiden Männer sollen versucht haben, das Schloss der Fahrräder mit einem großen Stein aufzubrechen.<BR \/><BR \/>Die teuren Fahrräder wurden sichergestellt und ihren rechtmäßigen Besitzern, den deutschen Touristen, zurückgegeben. Die mutmaßlichen Diebe – ein 43-jähriger Marokkaner sowie ein 30-jähriger Ägypter, beide polizeibekannt – wurden wegen schwerem Diebstahl verhaftet.<h3>\r\nZwei Abschiebungen angeordnet<\/h3>Weiters haben die Beamten einen 29-jährigen Türken auf dem Bozner Pfarrplatz wegen Eigentumsdelikten festgenommen. Nach einer genaueren Kontrolle soll sich herausgestellt haben, dass sich der Mann illegal in Italien aufhielt. Quästor Giuseppe Ferrari ordnete seine Abschiebung an. <BR \/><BR \/>Ebenso unterzeichnete der Quästor die Ausweisung eines 42-jährigen, aktenkundigen Pakistaners, der sich illegal auf dem Staatsgebiet aufgehalten haben soll. Er wurde bereits ins Rückführungszentrum von Görz gebracht.