Die Carabinieri haben in Bozen zwei mutmaßliche Drogendealer verhaftet. <BR \/>Den Ermittlern zufolge waren die Männer mit E-Bikes unterwegs und nutzten für ihre Fahrten das weitläufige Radwegenetz im Süden der Landeshauptstadt. Nach mehrtägigen Beobachtungen griffen die Beamten schließlich zu.<BR \/><BR \/>Einer der Verdächtigen wurde in der Reschenstraße angehalten. Als er die Einsatzkräfte bemerkte, versuchte er laut Aussendung der Carabinieri zu flüchten, wurde jedoch umgehend gestoppt. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Carabinieri mehrere Kokain-Dosen. In einer am Fahrrad befestigten Tasche wurden zudem weitere 84 verkaufsfertige Dosen entdeckt.<BR \/><BR \/>Wenig später kontrollierten die Beamten einen weiteren Mann, ebenfalls in der Reschenstraße. Erneut sollte sich ihr Verdacht bestätigen: Der Mann insgesamt 57 Gramm Kokain bei sich. Die beiden Männer wurden wegen des Verdachts auf Drogenbesitzes mit Verkaufsabsicht verhaftet und in das Bozner Gefängnis überstellt.