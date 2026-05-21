In Bozen wurden jüngst verstärkte Kontrollen der Quästur in Zusammenarbeit mit den Carabinieri, der Finanzpolizei und der Stadtpolizei durchgeführt. Dabei wurde auch ein verlassenes Gebäude im Stadtviertel Oberau-Unterau kontrolliert. Zuvor hatten Anrainer wiederholt verdächtige Bewegungen in dem Gebäude gemeldet. Also gingen die Beamten der Sache nach.<BR \/><BR \/>Im Inneren trafen sie schließlich auf zwei Personen, die das Lokal laut Aussendung der Quästur unrechtmäßig besetzt hatten. Dabei handelt es sich um einen 27-jährigen marokkanischen Staatsbürger sowie um einen 60-jährigen Italiener, beide polizeibekannt. Die beiden wurden aus dem Gebäude entfernt. Der 27-Jährige wurde zudem auf die Quästur gebracht und wegen Missachtung eines Aufenthaltsverbots für die Gemeinde Bozen angezeigt.<BR \/><BR \/>Im Zuge des Einsatzes wurden insgesamt 66 Personen identifiziert und 34 Fahrzeuge kontrolliert.