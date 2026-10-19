Gegen 6.20 Uhr wurde Alarm geschlagen. Der Brand war aus vorerst unbekannter Ursache in einer Wohnung im dritten Stock eines Mehrparteienhauses ausgebrochen.<BR \/><BR \/>Die Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Gries sowie das Weiße Kreuz rückten aus.<BR \/><BR \/>Die Wehrleute bekamen den Brand rasch in den Griff. Zwei Bewohner erlitten jedoch eine Rauchgasvergiftung bzw. mittelschwere Verletzungen. Sie wurden ins Bozner Krankenhaus gebracht.<BR \/><BR \/>Weitere Personen wurden zur Abklärung ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.