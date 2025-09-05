Die neue Stadtverwaltung setzt weiter auf Straßenöffnungen, um die Verkehrslage in der Landeshauptstadt zu verbessern. Nach der Claudia-Augusta Straße werden nun zwei weitere Straßen in beide Richtungen befahrbar sein – wenn womöglich auch nur vorerst.<BR \/><BR \/><BR \/>Sehr konkret ist der Termin für die Reschenbrücke. „Ab dem kommenden Montag, 12 Uhr, wird sie für den Verkehr in beide Richtungen freigegeben“, kündigte Bürgermeister Claudio Corrarati gestern auf der Pressekonferenz nach der wöchentlichen Sitzung des Stadtrates an. Wer von der Autobahnausfahrt Bozen Süd in die Torricellistraße einfährt, kann vom Kreisverkehr vor der Brücke aus auf die Reschenstraße fahren. „Für den Verkehrsfluss ist diese Öffnung ein Vorteil“, unterstrich Mobilitätsstadträtin Johanna Ramoser. Wer von der Voltastraße kommt, muss hingegen weiter rechts in die Siemens-Straße abbiegen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1208553_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nDie Neuerungen auf Bozens Straßen<\/h3><BR \/> „Wir starten eine Testphase“, unterstrich Corrarati, „was bedeutet, dass wir den Verkehrsfluss sehr genau beobachten werden. Sollte sich herausstellen, dass es nicht funktioniert, vor allem für die Busse des öffentlichen Nahverkehrs, kann die Öffnung auch rückgängig gemacht werden. Wir würden das den Bürgern dann anhand der erhobenen Daten erklären“, betonte der Bürgermeister. Gleiches gilt für die Öffnung einer weiteren Achse – diesmal in Richtung Nord-Süd. <BR \/><BR \/><BR \/>Die Trienter Straße am Virgl wird kommende Woche – der genaue Termin steht noch nicht fest – ebenfalls in beide Richtungen befahrbar sein, aber nur provisorisch. Derzeit kommt man vom Verdiplatz aus über die Loretobrücke und die Trienter Straße zum Kreisverkehr an der Romstraße. Mit der Öffnung wird die Straße auch in Richtung Zentrum freigegeben. „Diese Entscheidung soll für einige Monate in Kraft bleiben. Auch hier gilt, dass wir die Verkehrslage genau beobachten und die Öffnung, falls nötig, rückgängig machen“, erklärte der Bürgermeister. Die Trienter Straße wird aber auf jeden Fall nicht länger als einige Monate in beide Richtungen befahrbar sein. „Sobald die Baustelle für den neuen Virgl-Eisenbahntunnel dort eingerichtet wird, schließen wir die Fahrspur in Richtung Zentrum wieder“, sagte Corrarati. <BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid.<\/a>