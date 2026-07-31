Corrarati musste ersten Informationen zufolge dringend behandelt werden. Sein Gesundheitszustand habe sich aber wieder gebessert, und er werde demnächst wieder die Amtsgeschäfte aufnehmen, heißt es von der Gemeinde Bozen. <BR \/><BR \/>Corrarati dankt in einer Aussendung dem Personal des Krankenhauses und der Abteilung Kardiologie für die rasche Behandlung und die professionelle Betreuung. Sein Dank geht auch an alle Mitarbeitenden im Sanitätsbereich für die Arbeit, den sie täglich zum Wohle der Patienten leisten.