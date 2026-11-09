Die dicken Lettern über dem Eingang zum Stadtfriedhof in Oberau vermitteln Hoffnung und Vertrauen: „Resurrecturis“. Die Verstorbenen werden auferstehen. Und dieser Ort gehört ihnen.<BR \/><BR \/>Die tröstliche Botschaft stand bereits am früheren städtischen Friedhof, der über 100 Jahre lang in der Nähe der Pfarrkirche lag, etwa auf der Höhe des heutigen Einkaufszentrums. Seine Ausmaße waren mit knapp einem Dutzend Hektar beachtlich.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1382658_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>In der Friedhofsordnung aus dem Jahr 1827 – „Vorschriften zur Herstellung der Ordnung auf dem neu angelegten Gottesacker zu Bozen“ – ist von vier Feldern, 84 Familien-Arkaden und mehreren Haupthallen die Rede, die den Militärs, höheren Beamten und Geistlichen vorbehalten waren. <BR \/><BR \/>Die Bestattung „in eigenen Grüften“ werde Niemandem mehr gestattet, „weß Standes und Würde er sein möge“. Das k & k Kreisamt an der Etsch war hier streng. Bis ins letzte Detail legte es fest, wer wo bestattet werden durfte, wohin das Weihwasser gehörte und welche Genehmigungen es brauchte, um etwa Grabinschriften anzubringen oder Kreuze aufzustellen.<h3>\r\nDrei Stadtfriedhöfe im Lauf der Jahrhunderte<\/h3>Bozen war 1827, ehrlich gesagt, etwas störrisch und säumig, denn Kaiser Joseph II., der Sohn von Maria Theresia, hatte bereits 45 Jahre zuvor, 1782, befohlen, die Verstorbenen außerhalb der Städte zu begraben, und 1804 hatte der Franzosen-Kaiser Napoleon angeordnet, die Friedhöfe an „sonnige und ausreichend belüftete Orte“ zu legen – wohl auch aus sanitären und hygienischen Gründen.<BR \/><BR \/>Die Stadt hatte, um es zusammenfassend zu sagen, seit dem Mittelalter drei Friedhöfe. Der erste und älteste lag bei der Pfarrkirche, wo es einen „oberen“ und einen „unteren“ Friedhof gab. Auf dem berühmten Kupferstich von Matthäus Merian dem Älteren, der Bozen im Jahr 1649 zeigt, ist dies auch genau zu erkennen.<BR \/><BR \/>Es folgte 1827 ein quadratisch angelegter Stadtfriedhof, der bis 1930 genutzt wurde.<BR \/><BR \/>Im Jahr 1930 wurde schließlich der neue – und dritte – Friedhof in Betrieb genommen, in Oberau in der Nähe des bereits bestehenden jüdischen Friedhofs. Stadtbaumeister Gustav Nolte, der allerdings 1924 starb, hat wesentliche Teile, unter anderem die Einsegnungskapelle, entworfen. Später wurde der Friedhof immer wieder erweitert; schon bald kamen die Arkaden mit den Gräbern der Geistlichen und Nonnen dazu, später auch neue Gräberfelder und das Krematorium.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1382661_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nKunst für die Lebenden und für die Toten<\/h3>Bei einem Besuch in Oberau wird klar, wie eng Alltagsleben und Tod zusammenhängen: Namhafte Künstler, die beispielsweise am Bahnhof, an Fassaden, für Stadt und Bürgerfamilien gearbeitet haben, sind auch in Oberau vertreten: Ignaz Gabloner etwa, der die mächtigen Figuren an der Einsegnungskapelle geschaffen hat (von ihm ist auch der Froschbrunnen am Bahnhof), Ignaz und Albert Stolz, Andrä Kompatscher (der Bildhauer des Laurinbrunnens), Franz Ehrenhöfer mit dem Denkmal für Ljubow Dostojewskaja (seine Figuren von Energie und Kraft sind am Bahnhof zu sehen), Eraldo Fozzer, Friedrich Gurschler, Anton und Franz Rainalter, Hans Plangger und viele andere mehr. Im Folgenden eine Bildergalerie (alle Fotos von Markus Perwanger):<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-77106133_gallery" \/><BR \/><BR \/>Liebe Erinnerungen werden in Oberau also begleitet und gerahmt von Engeln, Madonnen – und Kunst.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/suche\/Bozner%20Spaziergang" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier gibt es weitere Bozner Spaziergänge mit Markus Perwanger.<\/a>