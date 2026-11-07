Nach mehr als 20 Jahren Stillstand kommt Bewegung in die Sanierung des Bozner Stadtmuseums. Neun Millionen Euro sind dafür vorgesehen, das Land übernimmt den Großteil der Kosten. Wann die Arbeiten beginnen sollen und welche Zukunftspläne es für das Museum gibt.<BR \/><BR \/>Derzeit kann nur der erste Stock des Museums besichtigt werden, das 1905 vom damaligen Bürgermeister Julius Perathoner eröffnet wurde. Der vierte Stock ist für Sonderausstellungen vorgesehen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1381962_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nach Abschluss der Brandschutzarbeiten im Oktober 2025 habe es mehrere Gespräche mit Kulturlandesrat Philipp Achammer über die Sanierung des Stadtmuseums gegeben, erklärt Vizebürgermeister Stephan Konder. Die Gemeinde Bozen habe dafür bereits 2,5 Millionen Euro im Haushalt eingeplant. Mit dem Beitrag von 6,5 Millionen Euro durch das Land sei die Finanzierung des Projekts nun gesichert. <BR \/><BR \/>„Im Zuge der Sanierung des zweiten und dritten Stockwerks wird auch ein Gesamtkonzept für das Stadtmuseum umgesetzt. Die Eckpunkte wurden vom Museumsbeirat des Landes genehmigt“, so Konder. <BR \/><BR \/>Achammer spricht von „einer der größten Finanzierungen für ein Museum über einen Beitrag des Landes in den vergangenen 15 Jahren. Vorgesehen ist ein zeitgemäßes Grundkonzept, bei dem die einzigartige, bereits bestehende Sammlung einen Blick in die Vergangenheit wirft, in dem aber neben der Geschichte auch die Gegenwart und die Zukunft von Bozen eine wichtige Rolle spielen werden. Das neue Stadtmuseum wird für die Stadt einen enormen Mehrwert bringen“, so der Landesrat.<BR \/><BR \/> Es sei einerseits das Museum der Boznerinnen und Bozner, da es die Geschichte der Stadt widerspiegle und zugleich Perspektiven für die Zukunft aufzeigen werde. Darüber hinaus richte es sich auch an Menschen aus anderen Landesteilen und an Touristen. „Museen dürfen nicht nur Selbstzweck einer Sammlung sein, sondern müssen sogenannte dritte Orte sein: Orte, an denen man sich gerne aufhält und die Möglichkeiten bieten, auch neue Bürger anzusprechen. Es geht um Reflexion über Entwicklungen in der Gesellschaft: Wie leben wir zusammen? Was nehmen wir aus der Vergangenheit für die Gegenwart und die Zukunft mit?“, erklärt Achammer die Grundzüge des neuen Konzepts.<BR \/><BR \/>Nach der Sicherstellung der Finanzierung ist nun die Stadt am Zug. „Die Projektierungsphase läuft bereits“, betont Konder, der von einem „Baustart im Jahr 2028, spätestens 2029“ und einem „Bauende im Jahr 2030, spätestens 2031“ spricht. Da das Gebäude unter Denkmalschutz stehe, müssten die Planung und die Umsetzung der Sanierungsarbeiten sorgfältig vorbereitet und sehr gut aufeinander abgestimmt werden.<BR \/><BR \/>Eine enge Abstimmung sei nach dem Abschluss der Arbeiten auch mit dem gegenüber liegenden Ötzi-Museum denkbar. „Heute warten Touristen oft in einer Schlange vor dem Archäologiemuseum. Mit einem gemeinsamen Ticket für beide Museen könnte man Synergien nutzen und diese Besucher auch ins Stadtmuseum bringen“, schlägt Konder vor.