Das erklärte sein Anwalt, der Trentiner Rechtsanwalt Alberto Cunaccia, gegenüber der Nachrichtenagentur ANSA, nachdem er seinen Mandanten im Gefängnis von Vicenza besucht hatte. „Dr. Angelucci ist ruhig und zuversichtlich, dass er nachweisen kann, seine Arbeit stets korrekt ausgeführt zu haben", erklärte Cunaccia. <BR \/><BR \/>„Die negativen Interpretationen und die gegen ihn erhobenen Vorwürfe entsprechen nicht der Realität", so der Anwalt weiter. Beim Haftprüfungstermin, der für morgen vorgesehen ist, wird Angelucci voraussichtlich keine Aussage machen. „Wir haben den richterlichen Beschluss erst jetzt erhalten und müssen die Unterlagen zunächst prüfen. Dann werden wir klar und umfassend darlegen, dass die erhobenen Vorwürfe unbegründet sind", schloss Cunaccia.