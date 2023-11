Bozner Bahnhof: 3 Festnahmen in wenigen Tagen

Vor wenigen Tagen wurde eine Boznerin am Bahngleis Opfer eines Diebstahls, als ihr ein Mann aus Pakistan plötzlich das Mobiltelefon entwendete. Der 30-jährige Täter flüchtete, konnte jedoch dank der schnellen Reaktion der Bahnpolizei und der Ortung des gestohlenen Handys rasch aufgespürt und auf frischer Tat festgenommen werden. Das gestohlene Mobiltelefon wurde erfolgreich an die rechtmäßige Besitzerin zurückgegeben.Wenige Tage später nahmen Beamten der Polizei in der Garibaldi-Straße einen 25-jährigen gambischen Staatsangehörigen fest, der sich illegal in Italien aufhält und mehrfach wegen Eigentumsdelikten verurteilt worden war. Gegen ihn lag ein Vollstreckungsbefehl der Bozner Staatsanwaltschaft vor. Er war wegen eines Drogendelikts zu einer 4-monatigen Haftstrafe verurteilt worden, das er vor einiger Zeit in Bozen begangen hatte.Am Freitag erfolgte die Festnahme einer 54-jährigen marokkanischen Staatsbürgerin, gegen die ein Vollstreckungsbescheid über ein Jahr Haft wegen Drogenhandels und Hehlerei vorlag.Zusätzlich wurden 2 georgische Staatsangehörige im Alter von 35 und 33 Jahren wegen schweren Diebstahls und Hehlerei angezeigt. Die beiden wurden vor einem Geschäft erwischt, in dessen Rucksack sich Kleidungsstücke im Wert von mehreren Tausend Euro befanden. Bei der Durchsuchung ihrer Unterkunft wurden zudem gestohlene Kosmetika und Parfüms von beträchtlichem Wert sichergestellt, die aus anderen Geschäften in der Umgebung stammten.Insgesamt wurden in den letzten 4 Tagen etwa 150 Personen im Bozner Stadtzentrum kontrolliert.