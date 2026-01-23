Wir haben bei Südtirols Behörden und Verbänden nachgefragt.<BR \/><BR \/>„In letzter Zeit wurden zahlreiche Einbrecher in Bozen verhaftet“, schildert der Fahndungsleiter der Bozner Quästur, Giuseppe Tricarico. Ob dies mit einem tatsächlichen Anstieg der Einbrüche einhergeht, könne er jedoch nicht sagen. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1265307_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Laut dem Landeskommandanten der Carabinieri, Nicola Darida, sei dies nicht der Fall: „Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der Einbrüche im gleichen Zeitraum nicht gestiegen. Zudem scheinen die Täter keinem erkennbaren Muster zu folgen.“ Dennoch betont Darida, dass jeder Einbruch einer zu viel ist.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1265310_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nLandesförderung für Überwachungsanlagen bis 2028 verlängert<\/h3>Auch bei unveränderten Einbruchszahlen erinnert Kurt Unterkofler, Präsident der Fachgruppe Gastronomie im hds, an die Landesförderung für Überwachungsanlagen, die bis Ende 2028 verlängert wurde und ruft Gastronomen auf, wachsam zu bleiben. „Die Ordnungskräfte tun, was sie können und zeigen Präsenz. Dennoch bleibt in meinen Augen Prävention das wirksamste Mittel gegen Einbrecher“, so Unterkofler.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1265313_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Mirco Benetello, Direktor der Confesercenti Südtirol, beschreibt die Stimmung unter den Bozner Gastronomen ebenfalls als angespannt. „Die Betreiber sind besorgt und verärgert“, sagt er. Bei den meisten Einbrüchen in Lokalen sei der Sachschaden deutlich höher als die Beute. „Das ist besonders ärgerlich.“<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1265316_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nPrävention als bester Schutz – Rollläden und Überwachungssysteme<\/h3>Auch er möchte Lokalbetreiber dazu anspornen, Gebrauch von den Fördergeldern des Landes für Überwachungsanlagen zu machen. „Daneben sind auch Rollläden eine effektive Möglichkeit, um Einbrechern einen Strich durch die Rechnung zu machen. Bis diese überwunden sind, ist die Polizei längst vor Ort“, so Benetello. In den letzten Jahren seien Rollläden allerdings zunehmend von der Bildfläche verschwunden. „Aus ästhetischen Gründen. Ich denke, es wäre an der Zeit, diese neu aufleben zu lassen“, so Benetello.<h3>\r\n„Das Gefühl der Unsicherheit ist spürbar“<\/h3>„Das Gefühl der Unsicherheit ist spürbar – nicht nur unter Gastronomen, sondern in der gesamten Gesellschaft“, sagt Barbara Zisser, HGV-Ortsobfrau in Bozen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1265319_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> „Die Ordnungskräfte sind vor Ort und tun, was sie können“, fügt sie hinzu. Um effektiv gegen Einbrecher vorzugehen, sei laut der Bezirksobfrau jedoch auch die Zusammenarbeit zwischen Behörden und Bevölkerung entscheidend. „Jeder noch so kleine Einbruch sollte zur Anzeige gebracht werden. Nur wer einen Vorfall meldet, trägt dazu bei, dass Behörden gezielt eingreifen können.“