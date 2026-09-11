Allzu große Hoffnungen machte sich Zayed damals allerdings nicht. Nachdem er seine Bewerbung abgeschickt hatte, vergingen die Wochen – und mit der Zeit dachte er kaum noch an seine Bewerbung. Bis schließlich im Februar dieses Jahres sein Handy klingelte.<BR \/><BR \/>„Ich sah die deutsche Vorwahl und dachte mir sofort: Das könnte die Produktion der Castingshow sein“, erinnert sich der 22-Jährige aus Bozen. Sein Gefühl sollte ihn nicht täuschen: Seine Bewerbung überzeugte und Ende März wurde er zu den Pre-Auditions nach Berlin eingeladen.<BR \/><BR \/>Dort folgten ein weiteres Vorsingen, ein persönliches Interview und ein Fragebogen. Auch diese Runde meisterte Zayed erfolgreich und qualifizierte sich damit für die Blind Auditions. Rund zwei Monate später, im Mai dieses Jahres, stand er schließlich auf der großen Bühne.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1358343_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>An den Moment, in dem der Sänger die Bühne betrat, erinnert er sich noch gut: Vor ihm die Coaches - darunter Shirin David, Nico Santos und Rea Garvey - im Publikum rund 600 Menschen, dazu Millionen Zuschauer zu Hause. „Trotzdem war ich voll fokussiert. Als Sänger denkt man in so einem Moment einfach nur daran, voll abzuliefern. Der Fokus liegt einzig und allein auf dem Singen.“<BR \/><BR \/>Ob der 22-Jährige die Coaches überzeugen konnte und wie seine Reise bei „The Voice of Germany“ weitergeht, durfte er natürlich noch nicht verraten. Wer neugierig geworden ist, kann sich aber schon bald selbst ein Bild machen: Die neue Staffel startet heute, Freitag, um 20.15 Uhr auf Sat.1, am Samstag folgt Teil zwei auf ProSieben.