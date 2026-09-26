Anlässlich dieses besonderen Jubiläums erinnert der Südtiroler Heimatbund (SHB) an die tiefe historische Bedeutung des Liedes und die enge Verbundenheit mit seinem Schöpfer, der im Jahr 1982 zum Ehrenmitglied des SHB ernannt wurde.<BR \/><BR \/>„Das Lied mit der weltbekannten Zeile ,Wohl ist die Welt so groß und weit‘ gilt heute als inoffizielle Hymne Südtirols. Seine Entstehungsgeschichte im Jahr 1926 ist untrennbar mit dem dunkelsten Kapitel der Südtiroler Geschichte des 20. Jahrhunderts verbunden – der Hochphase des italienischen Faschismus“, erklärt SHB-Obmann Roland Lang.<BR \/><BR \/>Wer den Text des Bozner Bergsteigerliedes liest, stellt fest: Das Wort „Südtirol“ sucht man darin vergebens. Dies war kein Zufall, sondern eine lebensnotwendige Notwendigkeit, um der harten Zensur der faschistischen Behörden zu entgehen. Im Zuge der rigorosen Italianisierungspolitik war der Name „Südtirol“ strengstens verboten und unter Strafe gestellt. Um seine Heimat dennoch zu besingen, bediente sich Felderer einer genialen geografischen Umschreibung. Statt den verbotenen Namen zu nennen, grenzte er die Region durch unverkennbare Fixpunkte ab: vom Ursprung des Eisack im Norden über die Festung Sigmundskron bis hin zur Salurner Klause, der historischen Sprachgrenze im Süden. Jeder Einheimische wusste sofort, welches Land gemeint war, während der Text für die faschistischen Zensoren wie ein harmloses, unpolitisches Wanderlied wirkte.<BR \/><BR \/>Für den Heimatbund haben das Lied und sein Schöpfer einen besonderen Stellenwert. Am 4. April 1982 wurde Felderer zum Ehrenmitglied des SHB ernannt. „Wenn wir heute dieses Lied singen, tun wir das nicht nur aus Freude an den Bergen, sondern auch in tiefer Dankbarkeit für jene Generationen, die unsere Heimat durch schwerste Zeiten getragen haben“, so Lang.