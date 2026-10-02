Zentraler Einsatzort ist die Integrierte Leitstelle München, in der die Notrufe aus dem Großraum München eingehen. Rufen italienischsprachige Personen an, können sich die Feuerwehrmänner aus Bozen bei Bedarf direkt in das Gespräch einschalten und so eine rasche Verständigung ermöglichen. Darüber hinaus stehen sie für Einsätze auf der Oktoberfestwiese und außerhalb des Festgeländes bereit und unterstützen Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr.<BR \/><BR \/>Wie wichtig dieser bewährte Dienst ist, zeigte sich am vergangenen Wochenende nach einem schweren Verkehrsunfall auf einer Bundesstraße rund 30 Kilometer außerhalb Münchens. Ein Reisebus eines italienischen Unternehmens mit 30 Insassen und ein Auto waren zusammengestoßen. Zwei Menschen kamen ums Leben, sieben wurden schwer verletzt.<BR \/><BR \/> Auf Anforderung fuhren die Bozner Feuerwehrmänner unverzüglich mit einem Einsatzfahrzeug zur Unfallstelle und unterstützten dort die Kommunikation. Ihre Sprachkenntnisse erleichterten die Zusammenarbeit der Einsatzkräfte deutlich.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1367403_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auch einem italienischsprachigen Rollstuhlfahrer, der in der Münchner U-Bahn gestürzt war, halfen die Südtiroler Berufsfeuerwehrmänner bei der Verständigung mit den Rettungskräften. So konnte der Betroffene rasch und unkompliziert richtig versorgt werden.<BR \/><BR \/>Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit sorgt damit gerade in zeitkritischen Situationen für eine schnelle und klare Kommunikation, sowohl in der Leitstelle als auch unmittelbar am Einsatzort. Am kommenden Wochenende übernimmt ein anderes Dreierteam der Berufsfeuerwehr Bozen den Dienst.<BR \/><BR \/>Das Münchner Oktoberfest gilt als größtes Volksfest der Welt: Durchschnittlich kommen rund 400.000 Besucherinnen und Besucher pro Tag, insgesamt sind es an den 16 Festtagen etwa 6,5 Millionen. Die Stadt München organisiert das Fest. Den Übersetzungsdienst während des Oktoberfestes leistet die Berufsfeuerwehr Bozen bereits seit mehr als zehn Jahren.