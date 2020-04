Bozner „Cafè Maschin“ rüstet sich für Phase 2

Es sieht zwar ganz danach aus, als müssten Barbetreiber noch einige Wochen auf ein Wiedersehen mit ihren Kunden warten; die Vorbereitungen auf die lang ersehnte Phase 2 laufen jedoch auch in der Gastronomie bereits auf Hochtouren.In Bozen ist man für die Wiedereröffnung beispielsweise schon gerüstet. Florian Puff von der Bar „Cafè Maschin“ in der Laurinstraße hat sein Lokal in der Zwischenzeit an die Vorschriften angepasst und mit Plexiglaswänden ausgestattet, um das Ansteckungsrisiko in Corona-Zeiten auf ein Minimum zu reduzieren.Und trotzdem: Die Skpsis im Hinblick auf die langsame Rückkehr zur Normalität bleibt. Wie alle anderen Bars darf auch die „Cafè Maschin“ in Zukunft nur mehr eine sehr reduzierte Anzahl an Kunden begrüßen.Will heißen: Die Einnahmen gehen zurück.Florian Puff bereitet der Gedanke an die geltenden Vorschriften Sorgen. „Von den erwarteten 300 Euro Tageseinkommen müssen wir rund 100 für Einkäufe und weitere 175 für die Miete wegrechnen. Damit bleiben mir wohl nur rund 25 Euro, um meine Angestellten und diverse Nebenkosten zu bezahlen.“

stol/ansa