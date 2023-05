Bozner Carducci-Gymnasium ist Botschafterschule des EU-Parlaments

Diese Plakette wird an der Außenwand des Carducci-Gymnasiums in Bozen angebracht. EU-Parlamentarier Herbert Dorfmann wird sie am Donnerstag, 25. Mai, im Rahmen der Veranstlatung Jugend und Europa übergeben.

Herbert Dorfmann verleiht Zertifikate „Juniorbotschafter der EU“

„Jugend und Europa“ ist ein Projekt zur politischen Bildung, das vom italienischsprachigen humanistischen Gymnasium „Giosuè Carducci“ Bozen in Zusammenarbeit mit dem Verein „Elisabetta Paolucci“ durchgeführt wird. Es soll das Vermächtnis der 2018 auf tragische Weise verstorbenen Lehrerin weiterführen, die während ihrer Lehrtätigkeit immer Aktivitäten mit einer starken multikulturellen, mehrsprachigen und europäischen Perspektive gefördert hat.So hat beispielsweise die Klasse 4A unter Leitung von Caterina Paolucci Vorschläge zur Verbesserung der europäischen Politik in 5 Bereichen erstellt: Gesundheit, körperliches und geistiges Wohlbefinden, die Beziehungen zwischen Europa und China, Frauenarbeit, Bildung und Energie.Die 5 Dokumente werden am Donnerstag, 25. Mai um 12.30 Uhr in der Aula Magna des „Carducci“-Gymnasiums Bozen, Giannantonio-Manci-Straße 8 vorgestellt.Bei dieser Gelegenheit wird auch das Engagement des Gymnasiums bei der Förderung europäischer Projekte bekannt gemacht. So wird das EPAS-Projekt vorgestellt, ein EU-Ausbildungsprogramm, das dem dem Gymnasium „Carducci“ die Zertifizierung als „Botschafterschule des Europäischen Parlaments“ eingebracht hat. Das Projekt führte zur Einrichtung eines Informations- und Aktivitätspoints über Europa und seine Institutionen in der Schule, Unterstützung kam dabei vom Europa-Direct-Büro in Bozen. Der Europa-Infopoint wird in Anwesenheit von EU-Parlamentarier Herbert Dorfmann eingeweiht. Er wird den Schülerinnen und Schülern die Urkunden der Juniorbotschafter und Juniorbotschafterinnen der EU überreichen.Zwischen den beiden Veranstaltungen, die öffentlich zugänglich sind, findet die Vorstellung von „La principessa rapita“ (Die entführte Prinzessin) statt, die von einer Reise von Irland bis zum Mittelmeer, von Odysseus bis zur Berliner Mauer die Mythen und die Geschichte des Alten Kontinents erzählt, mit der Stimme und der Musik von Mauro Cereghin, Francesca Schir und Lucia Suchanska.