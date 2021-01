Bozner Ehepaar vermisst: Suche geht weiter

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Seither sind Laura Perselli und Peter Neumair spurlos verschwunden: Ihr Auto steht noch am gewohnten Platz, auch am Handy sind sie nicht zu erreichen.Seit 3 Tagen suchen die Einsatzkräfte, am Mittwoch waren neben der Berufsfeuerwehr auch die 3 Freiwilligen Feuerwehren von Bozen, die Wasserrettung, der Notarzthubschrauber Pelikan 1 und die Carabinieri beteiligt.Seit Donnerstagvormittag suchen nun die Einsatzkräfte der FF Rettungshundestaffel Bezirk Bozen, bislang immer noch ohne Ergebnis.Vom Wohnsitz des Ehepaares ausgehend werden auch am Nachmittag sämtliche Straßen und Wege mit 2 Mantrailern, also Hunden, die für die Suche von Personen trainiert sind, abgesucht.Sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Einheitliche Notrufnummer 112 entgegen.Seit Montag wird nach dem Ehepaar gesucht.

liz