Bozner Flaschenwurf: Eine Verurteilung und ein Freispruch

Glasflasche über Straße geworfen, zerbrochene Flasche wieder zürckgeschleudert

Polizei beobachtete den Vorfall

Die politischen Gesinnungen von Mirco Gasperi und Nikita Maffei könnten gegensätzlicher kaum sein: Ersterer ist Mitglied von Casapound und somit der rechten Szene, Letzterer Mitglied von Antifa.Entsprechend heftig war Maffeis Reaktion im Rahmen der Protestaktion von Antifa bei der Bozner Talferbrücke, als auf der gegenüberliegenden Straßenseite Gasperi und 2 seiner Kollegen auftauchten.Zunächst soll Maffei eine Glasflasche über die Straße hinweg gegen Gasperi geschleudert haben. Dieser schleuderte ein Stück der zerbrochenen Flasche dann wieder zurück.Das Ganze passierte unter den Augen der Beamten der Sondereinheit Digos der Polizei. Diese brachten den Vorfall bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige. Diese erhob schließlich in 2 getrennten Verfahren Anklage gegen Gasperi und Maffei.Ersterer wurde am Dienstag vom Vorwurf des Werfens von gefährlichen Gegenständen (Art. 674 StGB) freigesprochen. Auf Antrag von Verteidiger Federico Fava, war die Anklage herabgestuft worden. Fava hatte damit argumentiert, dass sein Mandant mit dem Wurf der Flasche sich höchstens des eigenmächtigen Ausübens der eigenen Rechtsansprüche schuldig gemacht hat. Dem gab das Gericht statt.Und zumal seitens Maffei keine Anzeige gegen Gasperi vorlag, erfolgte der Freispruch. Maffei hingegen wurde in einem eigenen Verfahren wegen derselben Sache zu 15 Tagen Haft, respektive einer Geldstrafe von 1125 Euro verurteilt.