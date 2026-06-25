„In Einrichtungen, die ständig im Ausnahmezustand arbeiten, mit weit über die Belastungsgrenze hinaus reduzierten Belegschaften und einer stetig wachsenden Zahl von Inhaftierten, drohen Vorfälle wie dieser leider immer häufiger zu werden. Die Ermittlungen zur Rekonstruktion des Tathergangs sowie die Suche nach dem Flüchtigen durch die Strafvollzugspolizei und die übrigen Strafverfolgungsbehörden sind im Gange.“<BR \/><BR \/>Man könne diese Vorfälle nicht länger als Einzelfälle betrachten. „Vor weniger als einer Woche ereignete sich eine weitere Flucht aus dem Gefängnis von Brindisi, und vor weniger als einem Jahr, am 17. August 2025, gelang zwei Häftlingen die Flucht aus dem Bozner Gefängnis“, so Gennarino De Fazio. „Zu diesen Ereignissen kommen täglich Übergriffe, illegale Machenschaften und ernste Krisensituationen hinzu, die den fortschreitenden Verfall des nationalen Strafvollzugssystems beschreiben.“<BR \/><BR \/>De Fazio fährt fort: „Die Zahlen beschreiben eine Realität, die längst außer Kontrolle geraten ist. Die Gefängnisbevölkerung nähert sich 65.000 Insassen, während tatsächlich nur etwas mehr als 43.300 Plätze zur Verfügung stehen. In den italienischen Gefängnissen fehlen im Vergleich zum operativen Bedarf mindestens 20.000 Angehörige des Strafvollzugskorps, während Personal weiterhin anderen Ämtern und Dienststellen zugeteilt wird. Allein 2026 zählt man bereits 30 Häftlinge, die sich das Leben genommen haben, sowie zwei Bedienstete, die Suizid begingen. Jährlich werden etwa 3.400 Übergriffe auf das Vollzugspersonal registriert, dazu Schlägereien, Gewalttaten und andere schwerwiegende Vorfälle, die die Stabilität der Anstalten auf eine harte Probe stellen.“<BR \/><BR \/><b>Klare Worte der Gewerkschaft<\/b><BR \/><BR \/>Auch die Situation des Bozner Gefängnisses sei beispielhaft für die Schwierigkeiten der Anstalten in ganz Italien. „Bei 88 verfügbaren Plätzen sind 115 Häftlinge untergebracht – eine Überbelegung von 131 Prozent“, betont er. „Noch besorgniserregender ist der Personalmangel: Von den benötigten 136 Beamten sind lediglich 64 zugeteilt, was einer Unterbesetzung von mehr als 50 Prozent des tatsächlichen Bedarfs entspricht.“<BR \/><BR \/>Die Gewerkschaft UILFP Gefängnispolizei betont: „Ein außerordentlicher Notstand kann nicht mit gewöhnlichen Mitteln bewältigt werden. Es braucht sofortige Maßnahmen und außerordentliche Investitionen, um den Belegungsdruck zu senken, das Personal der Strafvollzugspolizei aufzustocken, die Einrichtungen zu modernisieren, Technologien und Ausstattung zu verbessern sowie die unerlässlichen organisatorischen Reformen einzuleiten. Ohne einen radikalen Kurswechsel besteht das Risiko, dass sich Vorfälle wie in Bozen weiterhin wiederholen.“