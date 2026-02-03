<BR \/>Zwar ist der Sachschaden groß – der Pkw des Mannes hat einen Totalschaden –, doch die beiden Fahrzeuginsassen zogen sich nur leichte Verletzungen zu. <BR \/><BR \/>Der Fahrer, ein 70-jähriger Südtiroler, hat laut eigener Aussage Bremse und Gaspedal verwechselt. Daraufhin soll er mit vollem Karacho in die Tiefgarage des Bozner Spitals gerast sein. <BR \/><BR \/>Wie die Tageszeitung „Alto Adige“ berichtet, habe er zuerst die Schranke am Eingang durchbrochen, sei dann gegen einen Fiat 500 und anschließend gegen eine Säule geprallt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1269774_image" \/><\/div>