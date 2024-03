Bozner Krankenhaus unter den besten 20 in Italien

Foto: © newsweek screenshot

Wie bereits im Vorjahr schaffte es das Landeskrankenhaus Bozen auch in diesem Jahr wieder, einen Top-20-Platz unter den besten Krankenhäusern in Italien zu erreichen. Im neuen Ranking des bekannten amerikanischen Nachrichtenmagazin „Newsweek“ wird das Krankenhaus Bozen von 140 bewerteten Kliniken in Italien auf Platz 17 geführt. Somit konnte sich das Landeskrankenhaus Bozen im Vergleich zum Vorjahr um 2 Plätze verbessern.Newsweek erstellt die Rangliste der „Worlds Best Hospitals“ in Zusammenarbeit mit dem weltweit tätigen Data-Unternehmen Statista. In diesem Jahr wurden die Daten von 2400 Krankenhäusern in 30 Ländern ausgewertet, von Malaysia über Chile, USA, den meisten westeuropäischen und skandinavischen Länder, 10 asiatischen Ländern, sowie von Australien und anderen Länder in Nord- und Südamerika. Dabei wird nicht nur eine Gesamtrangliste der weltweit führenden Krankenhäuser erstellt, sondern auch ein Ranking für das jeweilige Land.„Das Krankenhaus Bozen liegt in dieser Rangordnung zum wiederholten Mal solide im vorderen Bereich. Ich werte das vor allem als Bestätigung für die gute Arbeit, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tagtäglich mit großem Einsatz, auch unter teils schwierigen Rahmenbedingungen, in der Betreuung der Patienten leisten. Ein großer Dank also an alle, die dafür sorgen, dass die Qualität der Gesundheitsversorgung vor Ort zu unseren Stärken gezählt werden kann – und dies in allen Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen landesweit“, betont Gesundheitslandesrat Hubert Messner.Der Sanitätsdirektor des Südtiroler Sanitätsbetriebes, Josef Widmann, unterstreicht die Wichtigkeit der Netzwerkarbeit: „Wir arbeiten verstärkt daran, das Netzwerk der Krankenhäuser zu verbessern, dabei nimmt das Krankenhaus Bozen eine zentrale Rolle ein. Die verbesserte Netzwerkarbeit ist wohl mit ein Grund, dass sich das Landeskrankenhaus Bozen in den vergangenen Jahren auf der Newsweek-Rangliste Platz um Platz verbessern konnte.“Luca Armanaschi, geschäftsführender Direktor des Gesundheitsbezirkes Bozen betont: „ Diese Top-Leistung ist nicht nur ein Erfolg für das Krankenhaus selbst, sondern auch ein Beweis für die außergewöhnliche Teamarbeit und Hingabe, die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich zeigen. Besonders möchte ich die bedeutende Rolle hervorheben, die das Landeskrankenhaus Bozen im Rahmen der Netzwerkarbeit mit anderen Krankenhäusern in Südtirol spielt. Diese Zusammenarbeit stärkt nicht nur unsere Einrichtungen, sondern verbessert auch die Gesundheitsversorgung für unsere Bürger. Mein aufrichtiger Dank gilt allen, die ihren Beitrag zu diesem Erfolg geleistet haben.“Newsweek-Rangliste basiert auf verschiedenen Daten. Zum Erstellen des Rankings 2024 wurden rund 85.0000 medizinische Experten (Ärzte, Krankenhausmanager, Gesundheitsfachkräfte) in 30 Ländern zu einer Online-Umfrage eingeladen. Die Teilnehmer wurden gebeten, Krankenhäuser in ihrem eigenen Land und in anderen Ländern zu empfehlen. Empfehlungen für den eigenen Arbeitgeber oder das eigene Krankenhaus waren nicht erlaubt. Daneben wurden auch Ergebnisse aus Umfragen zur Patientenerfahrung berücksichtigt. Dazu kommen noch öffentlich zugängliche Qualitätskennzahlen des Krankenhauses, etwa Daten zur Behandlungsqualität oder zu Hygienemaßnahmen.Für die meisten Länder wurden Qualitätskennzahlen aus einer Vielzahl von öffentlichen Quellen erhoben. Für die Ausgabe 2024 wurde zum erneut auch eine Bewertung der PROM-Implementierung (Patient Reported Outcome Measures) herangezogen. PROM werden als standardisierte, validierte Fragebögen definiert, die von Patienten ausgefüllt werden, um ihre Wahrnehmung ihres Wohlbefindens und ihrer Lebensqualität zu messen. Im Herbst und Winter 2023 führten Newsweek und Statista bei Krankenhäusern eine Umfrage über die Umsetzung und Verwendung von PROMs durch.