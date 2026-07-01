Die Mutter zog das leblose Kind aus dem Becken. Die Rettung war dem zufällig anwesenden Notfallmediziner Luigi Ferro (41) zu verdanken, der die unter Schock stehende Mutter ablöste: „Ich legte das kleine Mädchen auf den Boden, führte fünf Mund-zu-Mund-Beatmungen durch und begann mit den Wiederbelebungsmaßnahmen für Kinder“. Mit Erfolg: Nach rund zwei Minuten schlug das Herz des Mädchens wieder.<BR \/><BR \/> Zusammen mit einer Kinderchirurgin, Dr. Francesca Grandi, die ebenfalls zufällig vor Ort war und dem Personal des Lidos wurde das Kind im Sanitätsraum des Freibads stabilisiert, bis das Weiße Kreuz eintraf. Nach zwei Tagen auf der Intensivstation der Pädiatrie im Bozner Krankenhaus konnte das Mädchen am Montag wieder entlassen werden – ohne bleibende Schäden.<BR \/><BR \/>Wie es zu dem Unfall im Kinderbecken kam, ist noch unklar. Ferro, der sich nicht als Held sieht, nutzt den Vorfall für einen kurzen Appell: Zu wissen, wie man jemanden wiederbelebt, sollte laut dem Mediziner für jeden von uns selbstverständlich sein. „In den Schulen sollte Erste Hilfe ein festes Schulfach sein – genau wie Religion oder Turnen.“