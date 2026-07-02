Die Beamten der Staatspolizei, Carabinieri, Finanzpolizei und Stadtpolizei haben am Wochenende umfangreiche Kontrollen in Bozen durchgeführt.<BR \/>Dabei schritten die Beamten kurz nach Mitternacht am Obstmarkt ein, nachdem dort vor einem Lokal lautes Geschrei ausgebrochen war.<BR \/><BR \/> Vor Ort trafen die Beamten auf zwei sichtlich betrunkene Männer, die mit einer Glasflasche und einem Barhocker Jagd auf eine dritte Person machten. Als die Einsatzkräfte eingriffen, leisteten die Männer laut Aussendung der Quästur Widerstand. <BR \/><BR \/>Ein vierter Mann soll eingeschritten sein und ebenfalls Widerstand geleistet haben. Die vier Beteiligten im Alter zwischen 21 und 26 Jahren wurden auf freiem Fuß angezeigt. Außerdem wurde gegen die drei ein Aufenthaltsverbot für den Obstmarkt erlassen: Sie dürfen dort sowie in angrenzenden Altstadtgassen für die nächsten 3 Jahre keine Lokale betreten oder sich dort aufhalten.<h3>\r\nBei Nichteinhaltung des Verbots: Geldstrafen von bis zu 24.000 Euro<\/h3>Ein weiteres Aufenthaltsverbot wurde gegen einen 23-jährigen Mann verhängt. Er war von den Beamten offenbar auf dem Pfarrplatz beim Drogenhandel ertappt und ebenfalls angezeigt worden. Der 23-Jährige darf die Zone rund um den Pfarrplatz für 3 Jahre nicht mehr betreten. Bei Missachtung der Verbote drohen eine Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren und Geldstrafen von bis zu 24.000 Euro.<BR \/><BR \/>Zudem wurde bereits am Sonntag im Zuge der Kontrollen ein weiterer ausländischer Staatsbürger in ein Abschiebezentrum überstellt.