Nun tritt der Geistliche der Pfarrei Christkönig (Cristo Re) an die Öffentlichkeit – es ist die Geschichte eines Mannes, der offenbar aus falscher Rücksichtnahme zum Gefangenen seiner eigenen Gutgläubigkeit wurde.<BR \/><BR \/>Die Mechanismen der Manipulation sollen ebenso simpel wie perfide gewesen sein. Eine aus italienischen und rumänischen Staatsbürgern bestehende Gruppe habe seine Tagesabläufe genau studiert, berichtet Davide Traina, der die Pfarrei im Bozner Stadtteil Gries-Quirein seit 2021 leitet. Vor und nach den Gottesdiensten, auf der Straße, selbst im Inneren der Kirche sei er bedrängt worden. Die Täter gaben sich als Bedürftige aus, verbunden mit der unverhohlenen Drohung, ihm nicht mehr von der Seite zu weichen, sollte das Geld nicht fließen. „Der psychische Druck war enorm“, sagt der Geistliche der italienischen Tageszeitung „Alto Adige“. „Ich habe mich in Gefahr gefühlt.“<BR \/><BR \/>Weil der Pfarrer – wie im Kirchenrecht üblich – als alleiniger Zeichnungsberechtigter über das Konto der Pfarrei verfügte, konnte er den Forderungen nachgeben, ohne dass es sofort auffiel. In den letzten Monaten des Jahres 2025 reihte sich Überweisung an Überweisung. Rund 100.000 Euro flossen auf zehn verschiedene Konten von in Südtirol ansässigen Personen. Weitere 30.000 Euro hob Traina demnach bar ab und übergab sie persönlich. Das Geld stammte aus den Rücklagen der Dominikaner, die diese einst aus dem Verkauf des Areals rund um das ehemalige Kino „Concordia“ erzielt hatten.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1383324_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Dass Traina nicht früher die Reißleine zog, erklärt er dem „Alto Adige“ heute mit einer Mischung aus Überforderung und falsch verstandener Loyalität. Er habe „das Ansehen der Kirche schützen und das Vertrauen der Gemeinde nicht untergraben“ wollen, sagt er. Stattdessen geriet er in einen Strudel aus leeren Versprechungen der Erpresser und eigenem Kontrollverlust. Im Dezember vergangenen Jahres, gesundheitlich angeschlagen und auf Beruhigungsmittel angewiesen, brach der Damm: Traina offenbarte sich der Diözese Bozen-Brixen.<BR \/><BR \/>Am Domplatz reagierte man prompt auf die Beichte des Pfarrers. Bischof Ivo Muser und Generalvikar Eugen Runggaldier entzogen Traina umgehend die Vollmachten über das Pfarrkonto, das nun von einem anderen Priester verwaltet wird. Seit Februar muss der Pfarrer zudem jeden Monat den Verwaltungsrat einberufen und über jede einzelne Einnahme und Ausgabe Rechenschaft ablegen. Auf eine eigene Anzeige gegen den Geistlichen verzichtete die Diözese allerdings. Es liege keine böse Absicht und keine persönliche Bereicherung vor, so die Einschätzung der Kirchenführung. „Wir haben interne Maßnahmen ergriffen, damit sich so etwas nicht wiederholt“, erklärte Generalvikar Runggaldier dem „Alto Adige“ knapp.<BR \/><BR \/>Nach der Anzeige Trainas ermittelt die Bozner Quästur wegen Erpressung gegen rund zehn Verdächtige. Das Landesgericht stuft die Gefährdungslage für den Geistlichen als so ernst ein, dass gegen zwei mutmaßliche Haupttäter – ein italienisches Paar – ein Annäherungsverbot verhängt wurde, das mittels elektronischer Fußfesseln überwacht wird.<BR \/><BR \/>Ob von den 130.000 Euro je etwas zurückgeholt werden kann, gilt als äußerst fraglich; ein Großteil der Summe dürfte verloren sein. Für Pfarrer Davide Traina bleibt neben dem finanziellen Scherbenhaufen vor allem eine tiefe persönliche Erschütterung. In einem ausführlichen Brief an seine Gemeinde räumt er schwerwiegende Versäumnisse ein: „Ich bin ein Priester, aber ich bleibe ein Mensch mit seinen Schwächen und Fehlern. Das Priestertum macht nicht unfehlbar.“ Er habe aus Naivität gehandelt, seine Gemeinde aber niemals verraten wollen. Nun hofft er auf die Justiz – und auf jene christliche Barmherzigkeit, die er in den vergangenen zwei Jahren am falschen Ort walten ließ.