Bozner Quästor greift hart durch: 2. Abschiebebefehl für Tunesier

7 Abschiebungen bei außerordentlichen Kontrollen

Der tunesische Staatsbürger war bereits in Vergangenheit an der sizilianischen Grenze ausgewiesen worden. Am Mittwoch wurde dieser aber in Bozen gefunden und von der Polizei festgenommen. Der Quästor Paolo Sartori erließ daraufhin einen 2. Abschiebebefehl gegen den Tunesier.Im Zuge der außerordentlichen Kontrollen , die die Polizei in „Risiko“-Zonen der Stadt Bozen durchgeführt hat, wurden 7 Abschiebebefehle gegen ausländische Staatsbürger erlassen, die sich unrechtmäßig in Italien aufhielten und die bereist vorbestraft waren. Weitere 7 Personen müssen Italien innerhalb 7 Tagen verlassen, sonst werden sie von der Polizei abgeschoben.Bei den Kontrollen am Mittwoch wurden insgesamt 5 Betriebe, 43 Fahrzeuge und 246 Personen kontrolliert. Betroffen waren vor allem der Mazziniplatz, die Kapuzinergasse und die Südtiroler-Straße. Auch im Bahnhofsareal wurde kontrolliert.Außerdem wurden einige leerstehende Gebäude im Bereich der Oswaldpromenade durchsucht. Ziel der Kontrollen sei es, die Kleinkriminalität einzugrenzen, die bei den Bürgern ein Gefühl der Unsicherheit auslöse, so die Quästur.