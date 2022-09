Bozner stirbt bei Horrorunfall im Cembratal

Jozef Mohoric war leidenschaftlicher Motorradfahrer. - Foto: © FB

Patrick Amort war erst 20 Jahre alt. - Foto: © .

Was wohl für beide Fahrer ein schöner Ausflug an einem sonnigen Sonntag werden sollte, endete für beide in einer Tragödie. Der Unfall ereignete sich am frühen Sonntagnachmittag auf der Landesstraße durch das Cembratal, auf Höhe der Abzweigung nach Grumes (STOL hat berichtet). Es gibt keine Augenzeugen für den Unfall, und beide Fahrer überlebten den schrecklichen Zusammenprall nicht. Ursache und Dynamik des Unfalles sind daher bislang völlig unbekannt und stehen im Mittelpunkt der Erhebungen der örtlichen Carabinieri.Allem Anschein nach krachten die beiden Fahrzeuge mit hoher Wucht aufeinander. Der Motorradfahrer, der 49-jährige Jozef Mohoric aus Bozen, wurde durch den Aufprall aus dem Sattel seiner PS-starken Maschine der Marke Aprilia Tuono 1100 auf den Asphalt geschleudert. Er dürfte auf der Stelle tot gewesen sein.Der Fiat Panda älteren Baujahres hingegen fing nach dem Crash sofort Feuer – und brannte mitsamt dem Fahrer – dem 20-jährigen Patrick Amort aus der Trentiner Ortschaft Grauno – an Bord komplett aus. Auch für ihn kam jede Hilfe zu spät.Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, bot sich ihnen entsprechend ein Bild des Grauens. Einzelteile des Motorrades auf der Fahrbahn verstreut, der Panda bis zur Unkenntlichkeit ausgebrannt – und für beide Fahrer keine Rettung mehr. Es blieb den Einsatzkräften nur, die Leichname zu bergen. Dabei musste der Pandafahrer aus den Überresten des verkohlten Fahrzeugs geborgen werden.Die Landesstraße, die das Cembratal mit dem Fassatal verbindet, wurde während dieser gesamten Zeit für den Verkehr rund um die Unfallstelle in beide Richtungen gesperrt. Zudem wurde ein hoher Sichtschutz aufgebaut, so dass auch von weitem kein anderer Verkehrsteilnehmer Zeuge der traurigen Bergungsarbeiten werden konnte.Wie es zu dem tragischen Zusammenstoß kommen konnte, ist noch ungeklärt. Es scheint jedoch Bremsspuren auf dem Asphalt in unmittelbarer Nähe der Unfallstelle zu geben, doch dem Anschein nach konnten beide Fahrer den fatalen Zusammenprall dennoch nicht mehr verhindern. Ob einer der beiden oder beide eventuell mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein könnte, ist Gegenstand der Erhebungen.Neben den örtlichen Carabinieri waren die Retter des Trentiner Notarzthubschraubers Trentino Emergenza sowie die örtliche Freiwillige Feuerwehr vor Ort im Einsatz.Jozef Mohoric galt als ein leidenschaftlicher Motorradfahrer. Seit gut 15 Jahren war er bei der Firma Gasser srl als Hausmeister tätig. Auch bei der technischen Abnahme der Lkw wurde er eingesetzt. Gemeinsam mit seiner Frau lebte der 49-Jährige auf dem Bozner Firmengelände in der Hausmeisterwohnung.Der 20-jährige Patrick Amort arbeitete bei der Trentiner Genossenschaft Eccopera.