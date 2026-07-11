Wie das Onlineportal des „Alto Adige“ berichtet, ereignete sich der Unfall in der Ortschaft Molino bei Fratta di Tarzo. Ein 53-Jähriger stürzte mit seinem Paragleiter während des Landeanflugs in einen Weinberg. <BR \/><BR \/>Nach ersten Erkenntnissen soll der Pilot kurz vor der Landung ein gesundheitliches Problem erlitten haben. Dadurch verlor er offenbar die Kontrolle über den Gleitschirm. <BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte versuchten noch, den 53-Jährigen wiederzubeleben. Aufgrund der schweren Verletzungen kam jedoch jede Hilfe zu spät.<BR \/><BR \/>Der 53-Jährige stammte ursprünglich aus Bozen und lebte in der Provinz Florenz.