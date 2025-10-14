Der Mann war laut Medienberichten am Samstag zu einer Wanderung rund um den Barcissee (Provinz Pordenone) aufgebrochen und war nicht mehr in seine Unterkunft zurückgekehrt.<BR \/><BR \/>Am Dienstagmittag startete die Suchaktion. Lokale Feuerwehrleute und das regionale Rettungshundeteam sowie der Hubschrauber „Drago 149“ der Feuerwehr Venedig durchkämmten die umliegenden Berge nach dem Südtiroler.<BR \/><BR \/>Am Nachmittag wurde der Mann in einem tiefen Graben am Monte Laura gesichtet. Mittels Seilwinde wurde er geborgen. Anschließend wurde er zum Sportplatz von Andreis transportiert und dort versorgt. <h3>\r\nWanderer wohlauf<\/h3>Trotz drei Nächten im Freien und der schwierigen Lage befindet sich der Mann in einem relativ guten körperlichen Zustand. <BR \/><BR \/>Er war auf einem steilen Pfad ausgerutscht und in den Graben gestürzt, aus dem er sich nicht mehr selbst befreien konnte.