Boznerin tot aufgefunden

Die gebürtige Boznerin Ilaria Matteuci war seit 10. Februar, nachdem sie zu einem Besuch in Pfatten war, vermisst worden. Eine groß angelegte Suchaktion blieb ergebnislos (STOL hat berichtet) Nun herrscht traurige Gewissheit. Wie die Ordnungshüter am Freitag gegenüber STOL bestätigten, wurde die Frau tot in einem Stausee in Mori aufgefunden.

stol