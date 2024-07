 Er warf die Leiche in den Hochofen: Wo ist der Mörder Giacomo Bozzoli?

Die Justiz in Brescia sucht nach dem Stahl-Unternehmer Giacomo Bozzoli (39) aus der Provinz Brescia, der vorgestern vom Kassationsgericht in Rom rechtskräftig wegen des Mordes an seinem Onkel Mario Bozzoli (50) zu lebenslänglicher Haft verurteilt wurde. wohin die Spur führt, lesen sie hier...