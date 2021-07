Brände in Griechenland unter Kontrolle

Für die Hälfte des Landes bestehe demnach große Brandgefahr. Der größte Brand tobte am Samstag auf der Insel Euböa: Das Feuer war aus bisher unbekannter Ursache in Wäldern in der Nähe des Ortes Nea Styra im Südteil der Insel ausgebrochen und hatte sich wegen starker Winde schnell ausgebreitet. Ein Dorf musste evakuiert werden. Verletzt wurde niemand. Ein Mann wurde festgenommen. Er soll versucht haben, vertrocknetes Laub und Baumzweige zu verbrennen.Auch auf dem Festland brannte es, unter anderem im Nordosten Athens sowie nahe der Hafenstadt Volos. In Teilen Griechenlands herrscht seit 2 Wochen große Hitze mit Temperaturen von 35 bis 40 Grad, zudem wehen starke Winde.Auch eine weitere Naturkatastrophe wurde aus den Regionen Mittelgriechenlands gemeldet. Zwischen Samstag und Sonntag bebte die Erde mehrfach. Die Situation in den betroffenen Gebieten wird genauestens kontrolliert.

apa/dpa