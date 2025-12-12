<BR \/><BR \/>Wie berichtet, war es am Mittwoch vor einer Woche in Terlan zu einem Heckenbrand gekommen. Weitere ähnliche Vorfälle waren von der Gemeinde und den Behörden gemeldet worden – schließlich wurde ein mutmaßlicher Feuerteufel vergangene Woche identifiziert und angezeigt ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/terlan-mutmasslicher-brandstifter-gefasst" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet<\/a>). <h3>\r\nGestohlene Fahrräder bei mutmaßlichen Brandstiftern entdeckt <\/h3>\r\nDie Carabinieri haben die Ermittlungen fortgeführt und einen mutmaßlichen Mittäter identifiziert. Es handelt sich den Beamten zufolge um zwei junge vorbestrafte Einheimische, bei denen die Carabinieri kürzlich auch gestohlene Fahrräder im Wert von rund 4.500 Euro entdeckt haben sollen. Nach der Anzeige wegen Hehlerei werden sie nun auch der Brandstiftung verdächtigt. Sie sind auf freiem Fuß. <BR \/><BR \/>Ausschlaggebend für den Ermittlungserfolg seien die Aufnahmen der Überwachungskameras sowie Zeugenaussagen gewesen, heißt es in der Mitteilung der Ordnungshüter.