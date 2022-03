Brand auf AKW-Gelände in Ukraine: Wie gefährlich ist die Lage?

Die Nachricht von einem Feuer an einem Nuklearmeiler in der Ukraine nach russischem Beschuss beunruhigt viele Menschen in Europa. Radioaktivität soll nach ersten Berichten und Einschätzungen nicht ausgetreten sein – dennoch bleiben Ungewissheiten zur Sicherheit der Anlagen im Krieg. Hier Fragen und Antworten.