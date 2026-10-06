Möglicherweise habe eine umgestürzte Kerze oder ein anderer Unfall in einem Mobilheim den Brand ausgelöst, sagte Federico Delaini (65), der seit 1995 an der Spitze des Unternehmens steht, das den Campingplatz betreibt. Gegenüber Journalisten versicherte er, dass die Sicherheitsanlagen ordnungsgemäß funktioniert hätten. Im vergangenen Winter sei zudem eine neue Löschanlage mit einer zusätzlichen Wasserleitung installiert worden.<h3>\r\n„Es tut mir unheimlich leid“<\/h3>Das Feuer war am frühen Sonntagmorgen ausgebrochen und zerstörte 20 Mobilheime sowie mehrere Fahrzeuge von Campinggästen, darunter von Schweizern, Niederländern und Deutschen. Entlang der betroffenen Straße stehen Bäume, deren Stämme und Äste vom Feuer schwarz verkohlt sind. „Es tut mir unheimlich leid. Nicht wegen des Schadens, sondern wegen der Gäste. Das habe ich noch nie erlebt“, sagte Delaini. Vor rund zehn Jahren habe es bereits einen kleineren Brand in einem Restaurant auf dem Campingplatz gegeben. Dieser habe jedoch nicht annähernd solche Folgen für die Urlauber gehabt.<BR \/><BR \/>Nach dem Brand äußerten einige Gäste Kritik an der Kommunikation. Eine Sirene, die vor dem Feuer hätte warnen können, sei nicht ertönt. Mehrere Urlauber berichteten von einem lauten Knall, den sie am frühen Sonntagmorgen gehört hätten. Deshalb vermuteten einige, dass eine Gasflasche explodiert sein könnte. Auch von zahlreichen Gasflaschen auf dem Gelände war die Rede.<h3>\r\n„Gasversorgung zentral angeschlossen und entspricht allen Vorschriften“<\/h3>Delaini wies darauf hin, dass der Campingplatz selbst den Gästen keine Gasflaschen zur Verfügung stelle. Die Gasversorgung sei zentral angeschlossen und entspreche den geltenden Vorschriften. Nach Angaben des Betreibers konnte durch den schnellen Einsatz der eigenen Mitarbeiter und die Unterstützung der Feuerwehr verhindert werden, dass sich das Feuer weiter ausbreitete.<BR \/><BR \/>Das Gelände, auf dem der Brand ausgebrochen war, wurde nach Angaben Delainis nicht von der Justiz beschlagnahmt. Er wertet dies als Hinweis darauf, dass es keine Anzeichen für einen Zusammenhang mit einem möglichen Defekt der Sicherheitssysteme gebe. Gleichzeitig räumte er ein, dass es auf dem Campingplatz keine Sirenen gebe. Stattdessen seien Lautsprecher installiert.<BR \/><BR \/>Ein deutscher Urlauber befindet sich weiterhin im Krankenhaus von Peschiera del Garda. Nach Angaben eines Polizeisprechers in Verona erlitt er Verbrennungen dritten Grades. Lebensgefahr habe zu keinem Zeitpunkt bestanden. Sechs weitere Menschen, darunter eine Schweizer Familie mit drei Kindern, wurden wegen Rauchvergiftungen behandelt und konnten das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen. Auch ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wurde verletzt.<BR \/><BR \/>Zum Zeitpunkt des Brandes war der Campingplatz wegen des guten Wetters stark besucht. Zudem fand in Peschiera del Garda am Wochenende ein Triathlon statt. „Bella Italia“ gehört zu den größten Campingplätzen am Gardasee und bietet nach Schätzungen Platz für rund 7500 Gäste.