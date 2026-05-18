Die Berufsfeuerwehr Bozen traf kurze Zeit später am Einsatzort ein und stellte in der südwestlichen Ecke des Gebäudes eine starke Verrauchung fest. Die Einsatzkräfte rückten mit der Drehleiter zum Brandherd vor. Dort wurde ein Brand an einem Inverter der Photovoltaikanlage samt zugehöriger Verkabelung entdeckt und gelöscht.<BR \/><BR \/>Das Feuer konnte innerhalb von rund 30 Minuten unter Kontrolle gebracht werden. Anschließend wurden mehrere Teile der Anlage abmontiert, um auszuschließen, dass sich der Brand hinter beziehungsweise unter der Dachisolierung ausbreitet. Die Dachisolierung selbst geriet nicht in Brand.<BR \/><BR \/>Verletzte Personen wurden nicht gemeldet. An Teilen der Photovoltaikanlage entstanden jedoch materielle Schäden. Der Produktionsbetrieb der Firma Alpitronic in der Halle musste für etwa eine Stunde unterbrochen werden.<BR \/><BR \/>Neben der Berufsfeuerwehr Bozen standen auch die Freiwillige Feuerwehr Frangart sowie das Weiße Kreuz im Einsatz. Die Berufsfeuerwehr blieb vor Ort, bis eine Elektrofirma die Anlage übernommen hatte.