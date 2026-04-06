Der Brand war gegen 14 Uhr unmittelbar zwischen der Umfahrungsstraße Welsberg und der Bahntrasse ausgebrochen, auf der Höhe der Firma „Walterscheid“. Innerhalb kurzer Zeit stand eine rund 100 mal 20 Meter große Fläche in Flammen. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1297788_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte rückten umgehend aus und begannen mit den Löscharbeiten. Aufgrund der Lage gestaltete sich der Einsatz anspruchsvoll. Nach rund eineinhalb Stunden war der Brand gelöscht. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.<h3>\r\nUmfahrungsstraße musste gesperrt werden<\/h3>Für die Dauer des Einsatzes musste die Umfahrungsstraße von Welsberg gesperrt werden, da der Rauch in Richtung Straße zog. Der Verkehr wurde vorübergehend durch das Dorf umgeleitet. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1297791_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte das Feuer im Zusammenhang mit Arbeiten an der Pustertaler Bahnlinie ausgebrochen sein. Die genaue Ursache ist zwar noch nicht abschließend geklärt, ein Zusammenhang mit den laufenden Bauarbeiten gilt jedoch als wahrscheinlich.<BR \/><BR \/><BR \/>Vor Ort im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Welsberg und Taisten, sowie der Frostdienst, Straßendienst und die Carabinieri.