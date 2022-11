Mehrere Feuerwehren versuchen den Brand unter Kontrolle zu bringen. - Foto: © evi

Foto: © evi

Der Rauch ist auch von Weitem sichtbar.

Kurz nach 8 Uhr wurde Alarm geschlagen: Brand beim Hotel „Goldenes Rössl“ in der Trattengasse in Brixen.Ersten Informationen zufolge soll der Dachstuhl des Hotels in Flammen stehen. Mehrere Feuerwehren aus Brixen, Vahrn und Klausen sind im Einsatz und versuchen den Brand unter Kontrolle zu bekommen.Scheinbar sollen sich noch Personen im Hotel befinden. Ob es Verletzte gibt, ist derzeit noch unklar. Der Einsatz ist noch im Gange.