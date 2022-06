Brand in Abfallanlage – Schwarze Rauchwolke über Teil von Rom

Beißender Plastikgeruch verbreitete sich in der Gegend. Die Behörden untersuchten die Luft auf eventuelle Schadstoffe. Ein Kindergarten unweit der Abfallanlage wird am Donnerstag geschlossen bleiben.Die Anrainer wurden aufgefordert, die Fenster geschlossen zu halten. Vermutlich sei Plastik in Brand geraten. Eine schwarze Rauchwolke war von der Entfernung zu sehen. Die Löscharbeiten seien noch im Gange, 70 Feuerwehrleute seien im Einsatz, berichteten italienische Medien.Der römische Bürgermeister Roberto Gualtieri warnte, dass der Brand negative Auswirkungen auf die ohnehin problematische Müllentsorgung in der Hauptstadt haben könnte. „Der Brand ist nicht nur ein schwerwiegender Vorfall, sondern stellt auch einen bedeutenden Schaden für das Abfallsammel- und -entsorgungssystem in Rom dar“, sagte Gualtieri.„Wir arbeiten bereits daran, die in der beschädigten Anlage behandelten Mengen so schnell wie möglich umzulagern und sie anderen Kläranlagen und späteren Abnehmern zuzuführen“, sagte der im Oktober gewählte Stadtchef. Wegen den Problemen bei der Müllentsorgung ist der Bürgermeister bereits wiederholt ins Kreuzfeuer der Kritik geraten.