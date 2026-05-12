Unter den Bewohnern des achtstöckigen Hauses hatte der Ort, an dem das Feuer entstanden ist, bereits für Verwunderung gesorgt. Denn der Brand entstand am Abstellplatz für Fahrräder und Motorräder, der aber verfliest ist. Von dort breiteten sich die Flammen dann auf das gesamte achtstöckige Haus aus – alle Fahrräder und Motorräder brannten vollständig aus. <BR \/><BR \/>Experten der Bozner Berufsfeuerwehr waren vor Ort, um die Brandursache zu ermitteln. „Es hat in diesem Bereich, in dem das Feuer entstanden ist, relativ großflächig gebrannt“, erklärte die Bozner Berufsfeuerwehr auf Anfrage. Der Bericht der Berufsfeuerwehr werde standardmäßig an die Staatsanwaltschaft geschickt.<BR \/><BR \/>Hauptbrandinspektor Christian Auer bestätigte Verdachtsmomente, dass der Brand nicht spontan entstanden sein dürfte. Steckdosen gibt es am Abstellplatz nicht, wie Bewohner des Hauses betonten. Laut Christian Auer „geht die Vermutung in Richtung Brandstiftung.“ Es sei möglich, dass jemand die Motorräder bewusst in Brand gesetzt habe. Beim Brand im Mehrfamilienhaus entstand sehr großer Schaden, zumal die Isolierung des Gebäudes bis in dritten Stock gebrannt hat und viele Fenster durch das Feuer zerstört wurden.