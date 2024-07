Brand in Bozner Stahlwerken

Foto: © Bfw

Erst Ende Juni Explosion in Bozner Industriezone mit Todesfolge

Die Arbeiter vor Ort brachten den Schmelzbehälter in einen sicheren Bereich und konnten so eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern.Die Feuerwehrleute nutzten den vorhandenen Sand als Löschmittel und haben diesen mittels Schaufeln aufgetragen um den Brand so löschen zu können.Der Produktionsbetrieb konnte nach Abschluss des Einsatzes wieder aufgenommen werden, glücklicherweise wurde niemand verletzt.Im Einsatz standen die Berufsfeuerwehr Bozen und die Feuerwehr Oberau/Haslach.Erst Ende Juni war es in einem Unternehmen in der Bozner Industriezone zu einer folgenschweren Explosion gekommen, bei der in der Folge eine Person starb (Hier lesen Sie mehr dazu).