Gegen 17.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr in Brixen alarmiert. Auf der Terrasse einer Wohnung im Industriegebiet war ein Feuer ausgebrochen.<BR \/><BR \/>Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte hatten Anwesende bereits erste Löschversuche unternommen. Den Feuerwehrleuten gelang es schließlich, den Brand vollständig zu löschen. Zwei Einheimische – ein Mann und eine Frau – erlitten dabei eine leichte Rauchgasvergiftung.<BR \/><BR \/>Beide wurden zur weiteren Abklärung in das Brixner Krankenhaus gebracht. In der Wohnung im dritten Stock befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes außerdem ein Hund und eine Katze. Die Haustiere blieben unverletzt.<BR \/><BR \/>Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet, und die Feuerwehr konnte wieder ins Gerätehaus einrücken.