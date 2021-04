Brand in Brixen: Feuerwehr rettet Eidechse aus Asche

Die Feuerwehr wurde am Samstag zu einem Brand eines Heckenzauns in Brixen gerufen, der dann auch schnell gelöscht werden konnte. Dabei entdeckten die Einsatzkräfte eine Eidechse, die sich nicht selbst aus ihrer misslichen Lage befreien konnte.Behutsam retteten sie das kleine Tier aus der Asche. Nach kurzer Beobachtung konnte die Eidechse auf einer Steinmauer wieder in die Freiheit entlassen werden.

