Das Paar wurde heftig beschimpft. Beide wurden mehrfach als „Mörder“ bezeichnet. „Ihr habt meinen Sohn getötet. Ihr habt meinen Bruder getötet. Wo ist mein Sohn? Ihr seid Monster. Wie könnt ihr essen und schlafen?“, war in einer besonders angespannten Szene zu hören. Jacques Moretti fühlte sich angegriffen und reagierte spontan: „Wenn wir zahlen müssen, werden wir zahlen. Wir sind keine Mafia, wir sind Arbeiter.“<BR \/><BR \/><BR \/>Nach der tödlichen Brandkatastrophe in Crans-Montana mit 41 Todesopfern stellte sich der Betreiber der betroffenen Bar „Le Constellation“, Jacques Moretti, am Mittwoch den Fragen der Zivilparteien im Verfahren. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/brandkatastrophe-in-crans-montana-moretti-spricht-mit-mutter-zweier-opfer" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr dazu lesen Sie hier.<\/a>